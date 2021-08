Salute, Farmacap chiede alla Regione Lazio una collaborazione istituzionale per contrastare il Covid-19

Regione Lazio – È partita in questi giorni la proposta di collaborazione interistituzionale rivolta agli uffici della Regione Lazio ed avviata da Farmacap, azienda speciale farmasociosanitaria capitolina attiva sin dai primi giorni dell’emergenza sanitaria nell’attività di contrasto al Covid-19.

Una vera e propria ‘chiamata alle armi’, con cui Farmacap ha chiesto alla Regione Lazio di attivare una partnership per potenziare le azioni già avviate relative all’informazione e alla diffusione dei comportamenti idonei al contrasto della diffusione del virus, al rafforzamento dei servizi di supporto psicologico per i disagi causati dalla pandemia, ad implementare la copertura vaccinale (Farmacap ad oggi conta 61 farmacisti vaccinatori che è possibile impiegare in attività specifiche), e ad avviare un servizio di Screening Scuola per quanto attiene alla gestione dei tamponi.

(Il Faro online)