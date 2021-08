Spaccia droga in casa: nei guai una 44enne ad Acilia

Ostia X Municipio – Prosegue senza sosta l’attività antidroga dei Carabinieri di Ostia che nella giornata di ieri, 9 agosto, sono riusciti a individuare e denunciare una donna pusher.

L’operazione è stata portata a termine dai Carabinieri della Stazione di Acilia, i quali da alcuni giorni stavano tenendo sotto controllo l’abitazione di una donna 44enne, romana, libera professionista e incensurata.

I sospetti sono nati da una pattuglia che, nel corso dei vari servizi, aveva notato un insolito movimento di persone, note per essere dedite all’uso dello stupefacente, nei pressi della casa: i Carabinieri, pertanto, hanno organizzato un blitz e, nel momento più favorevole, hanno bussato alla porta dell’abitazione facendo scattare un’approfondita perquisizione.

L’attività ha portato al sequestro di quasi 100 grammi di droghe di vario genere, nonché di tutto il materiale occorrente per la pesa ed il confezionamento dello stupefacente. La pusher è stata immediatamente denunciata al Tribunale di Roma e la droga, unitamente al resto del materiale, è stata sequestrata e custodita in caserma.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

