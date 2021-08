“Torniamo allo stadio”, vaccino anti-Covid per i tifosi di Roma e Lazio: ecco dove e quando

Roma - Prosegue a pieno regime la campagna vaccinale e la Regione Lazio, in collaborazione con il Policlinico di Tor Vergata hanno programmato una giornata dedicata ai tifosi giallorossi ed una giornata dedicata ai tifosi biancocelesti, per tornare allo stadio, ma in sicurezza: giovedì 12 agosto, partire dalle ore 15:00, tutti i tifosi dell'AS Roma over 12 potranno effettuare il vaccino anti-Covid presso il Centro Vaccinazione PTV - “La Vela”, mentre venerdì 13 agosto, sempre dalle ore 15:00 è il turno dei tifosi della S.S. Lazio.

E' possibile prenotarsi direttamente online sul sito. Ai prenotati, sia l'AS Roma, che la S.S. Lazio doneranno un fantastico gadget ufficiale.

(Il Faro online)