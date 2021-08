Tragedia a Fregene, uomo muore annegato mentre nuota col nipote

Fiumicino – Ancora una vittima nel mare di Fiumicino. E’ successo nella tarda mattinata di oggi 10 agosto, nella spiaggia libera di Fregene, di fronte all’Associazione Nazionale Marina di Italia (Anmi).

La vittima, un indiano di mezza età, è morto mentre faceva il bagno insieme al nipote adolescente. Non sono ancora note le cause della morte, ma non è esclusa l’ipotesi di un malore.

A nulla sono serviti i soccorsi da parte dei bagnini dello stabilimento del luogo e di quelli limitrofi, che hanno tentato di rianimare l’uomo per oltre 20 minuti fino all’arrivo del 118, che ha constatato il decesso della vittima. Sul posto anche la Guardia Costiera di Fregene.

