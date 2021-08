Ardea, il trasporto pubblico locale arriva sul telefono: lanciata l’app “Paline Cloud”

Ardea – Via alla nuova applicazione per smartphone per muoversi agevolmente in città con il bus con la possibilità di consultare orari, fermate e percorsi ma soprattutto conoscere in tempo reale l’arrivo dei bus.

Il servizio, in piena continuità con il processo di digitalizzazione voluto da questa Amministrazione in collaborazione con Lazio Mobilità, agevolerà il servizio rendendolo facilmente usufruibile e di gran lunga più funzionale per il viaggiatore. Il Trasporto Pubblico diventa intelligente.

Cos’è

“Paline Cloud” è uno strumento che permette di usufruire dei servizi legati alla mobilità via bus del Comune di Ardea e, in pochi passaggi, di ottenere tutte le informazioni utili per muoversi in città come, per esempio, trovare la fermata e la linea più vicini alla propria posizione.

Come funziona

Una volta scaricata l’App “Paline.Cloud” basta scrivere nella barra di ricerca il numero della palina, presente sul cartello di ogni fermata (esempio gb20 via Campo di Carne civico 1 delegazione TSL) o, più facilmente, premere il localizzatore del telefono e visualizzare le linee in transito.

Cosa più importante, la disponibilità degli orari (tasto Info) e il tempo di attesa prima del passaggio del bus (tasto Realtime) con la possibilità di visualizzare il percorso e la distanza dalla fermata.

Come ottenerla

Scarica l’App sul tuo cellulare cercando sul tuo store “Paline.cloud” o cliccando sulla qui per Android o IPhone.

