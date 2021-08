Roma – Una bisarca, un mezzo pesante con delle auto a bordo, avvolta dalle fiamme. E’ accaduto oggi pomeriggio, 11 agosto 2021, sulla via Aurelia in prossimità del chilometro 17,300, direzione Roma. A partire dalle ore 16:30 circa le unità della Polizia Locale Roma Capitale, XIII Gruppo Aurelio, sono impegnate nei servizi di viabilità e messa in sicurezza, mentre i Vigili del Fuoco stanno domando l’incendio. Sul posto sono intervenute anche le squadre Anas.

Al momento non si registra alcun ferito. Sono 4 le pattuglie dei caschi bianchi impegnate nel fornire ausilio ai VVF e nella gestione della viabilità. Al fine di consentire le operazioni di spegnimento e ripristino della sicurezza, gli agenti hanno dovuto procedere alla chiusura del tratto interessato della via Aurelia in direzione della Capitale, con conseguente deviazione traffico su via Castel di Guido, al chilometro 19, mentre in direzione Grosseto si registra traffico rallentato con code.

(Il Faro online)