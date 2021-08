Fiumicino, Caroccia: “Ultimati i lavori di restyling sul Lungomare della Salute”

Fiumicino – “Sono stai ultimati i lavori di restyling e la creazione delle aree gioco, e fitness sul Lungomare della Salute“. Lo dichiara, in una nota stampa, l’ssessore ai Lavori Pubblici, Angelo Caroccia.

“Si tratta di un lavoro fatto con un appalto di poco più di 130mila euro – spiega l’Assessore – dove, oltre alla creazione di nuovi spazi per lo svago e gioco, è stato manutenuto in alcuni punti il muretto di contenimento del lungomare stesso e sono state realizzare altre opere lungo il camminamento del lungomare”.

“Inoltre, nei primi giorni di ottobre – conclude Caroccia -, subito dopo la ripresa lavorativa, la Telecom completerà l’estensione della rete in fibre ottiche, al termine di tale opera provvederanno, al rifacimento dell’intero manto stradale”.

