Gaeta, lite degenera in rissa e spuntano fuori fucile da sub e catena d’acciaio

Gaeta – Sono state deferite all’Autorità Giudiziaria due persone di Gaeta per minacce e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Il provvedimento è stato preso al termine di una mirata attività investigativa, per cui sono stati deferiti un 73enne ed un 42enne, entrambi del posto, per i reati di minacce e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

In particolare durante una lite scaturita per futili motivi verificatasi nel pomeriggio, i due uomini risultavano rispettivamente in possesso di un fucile da sub e di una catena ad anelli in acciaio.

fucile da sub e catena sequestrati.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

