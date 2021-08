I Carta Bianca e Sara Santostasi martedì 14 agosto protagonisti di Anzio Film Fest

Anzio – Sicilia, Puglia, Umbria, Abruzzo, Toscana, sono giorni di grandi successi per I Carta Bianca, impegnati a girare l’Italia con il loro nuovo spettacolo; ma sabato 14 agosto, con ingresso dalle 21.30, i due artisti, protagonisti anche a Broadway nel “Rugantino” di Enrico Brignano e registi del memorabile spettacolo di Carlo Verdone a Villa Adele, saranno ad Anzio, sul palcoscenico del Parco del Vallo Latino Volsco, con il loro varietà “Risate Occidentali”, “confezionato esclusivamente per la Città di Anzio”, insieme alla talentuosa attrice anziate Sara Santostasi, anche lei presente ad Anzio Film Fest.

Ingresso gratuito, obbligo di green pass e prenotazione tramite posta elettronica: pol.culturali@comune.anzio.roma.it

“Un legame indissolubile quello che lega il mondo del cinema alla Città di Anzio, – afferma l’Assessore alla Cultura, Laura Nolfi – con circa 800 film girati sul nostro territorio e con capolavori che hanno segnato un secolo di storia. Con Anzio Film Fest, nella splendida cornice di Santa Teresa, abbiamo portato al Vallo Latino Volsco un nuovo ed ambizioso progetto, finalizzato ad accogliere gratuitamente i cittadini ed i turisti in una location emozionante, attrezzata con aree parcheggio ed accoglienza dedicata. Insieme alla proiezione dei film girati sul nostro territorio, che sta riscuotendo un grande successo, ospiteremo artisti di livello come Ambrogio Sparagna, l’Orchestra Popolare Italiana (10/8), I Carta Bianca e Sara Santostasi (14/8), Giuseppe Picone (23/8), Ambasciatore della danza italiana nel mondo, che, insieme a Valentina Persia, con la regia di Simona Crivellone, sarà protagonista dell’omaggio a Carla Fracci, – Stella fra le Stelle del Novecento -“.

Il 14 agosto, nell’era del distanziamento sociale, delle restrizioni e delle zone a colori, I Carta Bianca riaprono il sipario di Anzio, con uno spettacolo esclusivo, nella splendida cornice del Parco del Vallo Latino Volsco, con il loro varietà “Risate Occidentali”.

Una rappresentazione quasi inedita, dove vizi e virtù di una società che oggi più che mai è divisa tra chi vive uno stato d’ansia, che i media cavalcano come il fantino di maggior esperienza, e chi, come i migliori terrapiattisti insegnano, vive distratto, quasi distaccato dal momento che stiamo attraversando, assorbito dallo smartphone e dai social del momento.

Il duo comico, affiancato sul palco dalla bellissima attrice anziate Sara Santostasi, ci accompagnerà con corsi e ricorsi storici, favole e situazioni grottesche, in un viaggio che lascia spazio all’immaginazione, in un susseguirsi di quadri esilaranti e paradossali dove l’esito non è mai scontato.

Un varietà ricco di colpi di scena dove la comicità, mai volgare e dal ritmo sempre incalzante, sarà, insieme alla musica, l’ingrediente fondamentale per una rappresentazione di ferragosto tutta da ridere.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Anzio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Anzio