Roma – Due persone in codice rosso. E’ il tragico bilancio di un incidente avvenuto intorno alla mezzanotte di mercoledì 11 agosto su via Cristoforo Colombo, all’altezza dell’incrocio con via Alessandro Varaldo, in direzione Ostia.

Tre le auto rimaste coinvolte nell’impatto, le cui dinamiche sono ancora tutte da accertare. Due dei tre conducenti sono rimasti gravemente feriti nello schianto e sono stati trasportati d’urgenza agli ospedali Sant’Eugenio e San Camillo.

Foto 2 di 2



Sul posto erano presenti, oltre alla Polizia Locale, due squadre dei Vigili del Fuoco.

