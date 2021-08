Previsioni Meteo Italia

SITUAZIONE. L’ondata di caldo africano entra nel vivo, isoterme di +30°C a 1500m di quota hanno ormai conquistato la Sicilia e la Sardegna, fino a +28°C sempre a 1500m di quota il Sud peninsulare. Per trovare 0°C bisognerebbe salire oltre la cima più elevata d’Europa a 4800m di altitudine. Sono valori ragguardevoli e piuttosto rari che si tradurranno nelle prossime 48-72 ore in un ulteriore aumento della temperatura sia sui litorali che sulle pianure interne. Sicilia e Sardegna non ne usciranno prima della giornata di venerdì mentre il Sud Peninsulare potrà beneficiare di un contenuto calo termico da giovedì ma intendiamoci, parliamo di un calo termico di pochi gradi su valori che sono fino a 10°C superiori alla media. Farà caldo o molto caldo anche sul resto della Penisola, soprattutto sulle regioni centrali tirreniche e l’entroterra adriatico fino alla Valpadana. Solo le Alpi lambite da correnti più fresche in quota risentiranno di valori più normali. Sotto il profilo meteo c’è da segnalare il transito di corpi nuvolosi stratificati, anche compatti che accompagneranno la cresta dell’anticiclone sull’Italia, soprattutto oggi martedì e in parte mercoledì poi in misura nettamente minore giovedì. A parte questo l’aspetto più importante saranno i valori di temperatura.

METEO MERCOLEDÌ 11 AGOSTO: Nord, sereno o poco nuvoloso in pianura. Nubi sparse sui settori alpini e prealpini con qualche addensamento diurno più consistente associato a locali rovesci o isolati temporali sui settori orientali. Centro, velature e stratificazioni su Sardegna e Lazio in graduale dissolvimento sul Lazio dal pomeriggio. Sereno o poco nuvoloso altrove. Sud, velature e stratificazioni sparse, anche compatte nella prima parte della giornata poi in graduale assorbimento nel pomeriggio. Temperature stazionarie al Centro Sud, in aumento al Nord, stabili al Sud, punte di 44-45°C in Sicilia, 43°C in Sardegna, 42°C in Calabria, 40°C in Campania, Puglia e Basilicata. Venti deboli variabili. Mari calmi o poco mossi.

Evoluzione meteo Lazio

MERCOLEDI’: giornata essenzialmente stabile, con nubi alte in transito, solo temporaneamente più compatte associate a fugaci pioviggini sabbiate tra primissimo e primo mattino sui comparti occidentali. Temperature in aumento con caldo molto intenso, specie sui settori interni e nei fondovalle Tosco-Umbro-Laziali; previsti picchi locali di 38-40°. Altrove sono attese massime tra 32-37°C. Venti occidentali a tratti moderati, di Maestrale su coste e sub-coste di Toscana e Lazio, in rotazione da Nordest sull’Umbria interna. Afa serale su coste e grandi centri urbanizzati. Mare poco mosso.

Commento del previsore Lazio

Sulle regioni tirreniche ci attendono molti giorni di gran caldo, con temperature in netto aumento; sono attesi valori prossimi ai 39-42°C sui settori interni e nei fondovalle tosco-umbro-laziali, in particolare a partire da mercoledì con il caldo che andrà ad intensificarsi nel corso dei giorni. Altrove temperature tra 33-37°C, con valori quindi meno caldi sulle coste, ma con umidità alle stelle; afa opprimente da metà settimana nelle ore serali sui grandi centri urbani e lungo i litorali. Il tempo sarà stabile e soleggiato, salvo innocue velature o nuvolosità stratificata talora estesa, in transito entro mercoledì pomeriggio.

