Oltre il cancro, con la forza del cuore di un atleta: l’autobiografia di Alessandra Giorgi

Ostia – Si può andare oltre il tumore al seno e tante storie di donne guarite, lo dimostrano. Una di queste appartiene a una giovane giornalista pubblicista sportiva e manager dello sport. Alessandra oggi ha 43 anni e vive felice a Ostia. La sua esperienza con la malattia risale al 2017. Mentre viveva il mondo dello sport tra eventi e interviste, per vivere il suo sogno della vita, ecco la notizia inaspettata. Quell’estate dovette affrontare due operazioni di asportazione al seno al Campus Bio Medico di Roma.

Guarita chirurgicamente poi, dovette in seguito affrontare le terapie preventive del protocollo medico. Nel 2019 ecco la guarigione completa con la ricostruzione al seno avuta. A 4 anni di distanza dal percorso medico, chirurgico e terapico affrontato esce la sua storia in una intensa e emozionante autobiografia dal titolo “Oltre il buio del cancro, con la forza del cuore di un atleta”. Come nel libro, il cammino si evidenzia anche nella copertina pubblicata. Dalla lotta in vesti rosa, il colore della lotta al tumore al seno e il colore femminile per eccellenza, si arriva alla rinascita e al mare, simbolo della libertà e del futuro.

La scrittrice lo adora, come ama il sole, la vita e la musica e lo testimonia nel suo libro, arricchito anche da una storia fotografica. Si avvicina a tutte le donne che stanno affrontando questo difficile percorso, dando un messaggio di speranza e di guarigione, perché si risolve il problema ed è importante fare prevenzione. Descrive gli episodi della sua vita in cui lei stessa non ha mai smesso di sorridere e di vivere la vita, parlando dell’amore per sua nonna persa un anno prima della scoperta della malattia, dell’amore per lo sport di cui descrive il cammino negli anni avuto in esso e culminando nella vittoria oltre un traguardo raggiunto con la forza, la determinazione, il coraggio e la costanza dei campioni dello sport.

Ha seguito allora l’esempio degli atleti in gara e Alessandra ha conquistato la sua medaglia olimpica della vita, ritornando a una normalità desiderata e agognata. Il libro è acquistabile su www.amazon.it e oggi Alessandra Giorgi è una donna guarita che guarda al futuro, con la speranza che il cancro al seno sia sconfitto un giorno. La ricerca è importante, come la prevenzione. Si guarisce dal tumore al seno e la forza di una donna può farcela.

(foto@LuigiPompei)