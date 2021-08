Ostia, lascia la figlia di 8 anni in un parcheggio in piena notte e si apparta con uomo

Ostia – Ha lasciato la figlia di otto anni da sola in un parcheggio in piena notte e si è appartata con un uomo. E’ successo al secondo cancello di Ostia, dove una donna è stata denunciata per abbandono di minore.

La bimba è stata sorpresa a vagare da sola intorno alle tre di notte da un passante che, preoccupato, ha allertato i carabinieri. All’arrivo dei militari la madre della minore si è fatta aventi dichiarando di essersi appartata con un uomo che, nel frattempo, si era già allontanato.

La bimba è stata portata al vicino ospedale Grassi dove, visitata dal pediatra, è apparsa in buone condizioni generali di salute. La madre è stata denunciata dai carabinieri.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

