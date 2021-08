Ostia, sorpreso a rubare tenta di strangolare e accoltellare il proprietario di casa

Ostia – Nottata di paura ad Ostia, dove un ladro ha tentato di strangolare e accoltellare il proprietario della casa che stava svaligiando. E’ successo nella notte fra martedì e mercoledì 11 agosto in via Angelo Bertolotto, a Ostia.

Il proprietario, rientrato in casa, ha trovato l’uomo che, sotto la minaccia del coltello, si è fatto consegnare anche il portafogli e il telefonino. Mentre l’uomo provava a dare l’allarme, il ladro lo ha assalito, prima tentando di strangolarlo, e poi di accoltellarlo. La vittima è stata anche morsa sul braccio.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Ostia che hanno bloccato e arrestato il topo d’appartamento, per cui è scattata l’accusa di tentato omicidio. Il proprietario di casa, invece, ha riportato una ferita guaribile in sette giorni.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

