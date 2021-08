Ostia, spacca il vetro di un’auto ma viene sorpreso da un poliziotto: nei guai un 52enne

Ostia – Ha rotto il finestrino di un’auto parcheggiata a Ostia, sicuro di non essere visto. Peccato, però, che di lì passasse, proprio in quel momento, un poliziotto libero dal servizio: così sono scattate le manette per un pregiudicato di 52 anni.

Il poliziotto, infatti, lo ha bloccato e ha immediatamente allertato i colleghi del X Distretto Lido, prontamente accorsi sul posto.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ostia X Municipio