Fiumicino – Si è abbattuto all’improvviso in strada: è successo oggi mercoledì 11 agosto a Fregene, dove un grosso pino è crollato al suolo in via Ponte Spina chiudendo completamente la carreggiata.

Sul posto è intervenuta prontamente la Polizia Locale e la Protezione Civile Nuovo Domani che ha provveduto alla rimozione dell’albero e a liberare la strada ora regolarmente transitabile.

Foto 3 di 5









Per fortuna al momento dello schianto sulla strada non passava nessuno; si registrano solo lievi danni ad una automobile parcheggiata e l’abbattimento di una recinzione.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino