Rissa a Ponza, nei guai 5 persone

Ponza – Ieri 10 agosto 2021, a Ponza, i carabinieri della locale stazione, a seguito di mirata attività investigativa, hanno deferito in stato di libertà all’Autorità giudiziaria cinque persone, tre del luogo e due della provincia di Caserta, resisi responsabili del reato di rissa.

Gli individui sono stati identificati quali partecipanti ad una rissa scaturita per futili motivi il giorno precedente ed a seguito della quale quattro di loro avevano dovuto fare ricorso alle cure mediche presso il locale poliambulatorio, dove gli venivano diagnosticate lesioni giudicate guaribili in sette giorni.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

