Caroccia: “Entrano nel vivo i lavori di asfaltatura di via Pesce Luna, via degli Scampi e via dei Mitili”

Fiumicino – “Entrano nel vivo da oggi, 12 agosto 2021, i lavori di asfaltatura di via Pesce Luna, via degli Scampi, via dei Mitili, e tratti ammalorati delle restanti strade”. Lo dichiara in una nota, l’assessore ai Lavori Pubblici, Angelo Caroccia.

“Nei giorni scorsi – spiega Caroccia – la ditta incaricata da Acea e Assessorato ai Lavori Pubblici ha provveduto allo sfalcio dell’erba infestante e la regolazione di alcuni tombini, ora nella fase operativa si provvederà alla fresatura e alla posa in opera di nuovo asfalto, opera che si è resa indispensabile dopo la sostituzione a cura di Acea Ato2 delle vecchie condotte idriche.

