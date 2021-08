Energie Per Fiumicino: “Prosegue la stagione estiva, ma resta il problema della sicurezza dei pedoni su Via Torre Clementina”

Fiumicino – “Facendo riferimento a svariati post pubblicati sui social negli ultimi tempi, inerenti alla pericolosità dei marciapiedi su Via Torre Clementina, non possiamo non notare in particolar modo quello pubblicato dal Consigliere Petrillo”. Così, in una nota, Orazio Azzolini, presidente del circolo Energie Per Fiumicino.

“Non vogliamo entrare nel merito dell’orario di attività della Polizia Locale, – spiega il Presidente – che onestamente, in un Comune di oltre 80.000 abitanti, e che vede quasi raddoppiare la popolazione nel periodo estivo, sia assurdo che le pattuglie siano attive solo fino alle 23:00, quindi, ci limiteremo a condividere l’appello dello stesso Consigliere ad un maggior controllo nelle ore della movida notturna da parte delle forze dell’ordine.

Per quanto riguarda il tema della sicurezza del nuovo marciapiede di Torre Clementina, qualcuno si ricorderà che praticamente in contemporanea con il Consigliere Petrillo abbiamo evidenziato la problematica alla fine del mese di Giugno. Purtroppo, a distanza di un mese e mezzo, nonostante l’impegno che il Consigliere avrà profuso negli uffici preposti per risolvere la cosa, siamo ancora qui tutti insieme a segnalare la pericolosità di quel tratto di marciapiede. Non siamo tecnici, quindi, non sta a noi dire che, forse, non ci voleva tanto a capire che un marciapiede allo stesso livello della strada può essere oggetto di questi ‘inconvenienti’, però da semplici cittadini non riusciamo a capire dove sia la difficoltà tecnica, progettuale od economica nel posizionare anche su quel tratto di strada lo stesso tipo di parapedonali collegati tra loro con delle catene, che sono stati posti, per esempio, vicino alla sede dell’Assessorato ai Lavori Pubblici all’incrocio con Via Orbetello ed al tratto iniziale di Via Torre Clementina”.

“Facciamo, quindi, di nuovo appello al Sindaco ed all’Assessore ai Lavori Pubblici affinché venga mess0 in sicurezza al più presto quel tratto di marciapiede, e ci rendiamo disponibili fin da ora a sostenere per quanto nelle nostre possibilità le iniziative che su questo tema vorrà portare avanti il Consigliere Petrillo”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino