Fiumicino, confiscati 120 chili di pesce venduti abusivamente sulla banchina

Fiumicino – Questo pomeriggio la Polizia Locale e la Polizia di Stato hanno confiscato circa 120 chili di prodotti ittici contenuti in 24 cassette, pronti ad essere smerciati da venditori abusivi che, alla vista degli agenti, si sono dati alla fuga abbandonando il prodotto sulla banchina di via di Torre Clementina, a Fiumicino.

“Continuano le operazioni di contrasto al fenomeno della vendita abusiva di pesce a Fiumicino – commenta il sindaco Esterino Montino -. Ringrazio la Polizia Locale e le altre forze dell’ordine che quotidianamente sono impegnate a combattere un fenomeno che mette seriamente a repentaglio la salute dei cittadini che acquistano incautamente tali prodotti. Adesso il pesce confiscato sarà distrutto, come previsto dalla legge in quanto privo di qualsiasi certificazione e tracciabilità”.

“L’impegno di questa Amministrazione – aggiunge l’assessora alle Attività Produttive Erica Antonelli – è in primis quello della tutela della salute pubblica, attraverso la tracciabilità dei prodotti alimentari e la lotta alle irregolarità nel settore. La task force interistituzionale messa in piedi sta portando a risultati importanti, di cui siamo molto soddisfatti e per cui ringraziamo gli agenti intervenuti. Voglio ribadire con forza che tali azioni servono anche a tutelare i pescatori stessi: il buon nome che la nostra città si è guadagnata per la qualità del pescato deve essere tutelato e salvaguardato”.

