Gaeta, il motore del gommone s’inceppa: 4 ragazzi salvati dalla Guardia Costiera

Nella giornata di ieri, invece, spavento per quattro ragazzi di origine frusinate a bordo del loro piccolo gommone.

Durante una gita in barca nelle acque antistanti la località “spiaggia delle bambole”, fra Sperlonga e Gaeta, i quattro si sono infatti accorti di un’anomalia al motore del piccolo natante, dal quale fuoriusciva fumo, ed hanno allertato la Guardia Costiera di Gaeta tramite il numero blu per le emergenze in mare 1530.

Raccolta la segnalazione, il personale in servizio presso la sala operativa della Guardia Costiera, nel richiedere eventuale necessità di assistenza sanitaria, ha invitato i ragazzi a mantenere la calma ed indossare nel frattempo le dotazioni individuali di salvataggio di bordo. Per celerità d’intervento, è stato dirottato sul posto anche il battello pneumatico dislocato presso il porto di Sperlonga. I quattro ragazzi sono stati recuperati in buono stato di salute, mentre il natante è stato rimorchiato in porto da un mezzo nautico del Gruppo ormeggiatori di Gaeta.

Nel tardo pomeriggio di ieri, inoltre, il personale della Guardia Costiera di Gaeta è intervenuto in ausilio a sei diportisti di Cassino in difficoltà nel tratto di mare antistante il lido “Il Pirata” del comune di Sperlonga, a seguito della segnalazione di un assistente ai bagnanti. In considerazione della vicinanza del natante alla costa, ormai spiaggiato, il personale militare è intervenuto via terra ed ha proceduto a coordinare le operazioni di sbarco dei diportisti e di successivo recupero del mezzo nautico sinistrato.

In occasione degli eventi narrati, risolti dal pronto intervento della catena dei soccorsi, la Capitaneria di Porto di Gaeta invita a non assumere comportamenti imprudenti o spericolati in mare che possano pregiudicare la propria e l’altrui sicurezza. È fondamentale, inoltre, verificare in banchina le condizioni e le dotazioni dell’unità navale, preparando bene la navigazione da intraprendere e consultando sempre e periodicamente bollettini meteomarini ed ordinanze vigenti nella zona di interesse.

(Il Faro online)