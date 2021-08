La barca urta una secca e rischia di affondare: paura per 6 persone al largo di Ponza

Ponza – Nel giorno di San Lorenzo, due motovedette della Guardia Costiera di Ponza hanno soccorso sei persone delle Marche a bordo di un’imbarcazione di oltre 15 metri che aveva comunicato di imbarcare acqua ed essere in procinto di affondare a seguito di un probabile urto con una secca nei pressi dell’Isola di Palmarola.

Immediata l’attivazione delle procedure di emergenza con il salvataggio dei malcapitati, tutti in buono stato di salute, ed il successivo recupero e messa in sicurezza dell’imbarcazione tramite ditta privata specializzata, per il successivo ricovero presso un cantiere navale a Ponza. Sono in corso gli accertamenti di rito per risalire alle cause di quanto accaduto.

Sempre nella giornata di ieri, altra assistenza è stata condotta dalla Guardia Costiera di Ponza a favore di una imbarcazione proveniente da Palmarola, con sei persone a bordo delle quali una lamentava un malessere diffuso. E’ stata inviata in zona una motovedetta con personale medico del 118. Preso atto del buono stato di salute degli altri cinque occupanti, la persona sofferente è stata condotta in porto a Ponza e successivamente trasferita presso il locale poliambulatorio per le cure del caso.

