Le Bellissime e i Bellissimi d’Italia, tappa glamour a Fiumicino

Fiumicino è stata teatro di un concorso mozzafiato, svoltosi nell’ex Parco Bezzi nell’ambito della riuscitissima manifestazione (nonostante il Covid) della Spaghettongola 2021, di Stefano Conforzi. La location fiumicinese è stata infatti protagonista dell’ultima tappa regionale 2021 di “Il Bellissimo e la Bellissima d’Italia“, organizzata da Antonella Morescanti.

Su una passerella attrezzata per passare al centro tra due ali di pubblico – un po’ come agli MTV Awards – prima di tornare al grande palco centrale, hanno sfilato ragazze, donne e ragazzi col sogno di sfondare nel mondo dello spettacolo. O anche solo col desiderio di fare un’esperienza diversa, estremamente divertente e professionale.

Alla fine, come in ogni concorso, vanno proclamati i vincitori, ma in realtà tutti e tutte hanno dato il proprio contributo per la riuscita della manifestazione, che ha dato quel tocco glamour in più ad un appuntamento già strutturato e conosciuto come la Spaghettongola.

E allora andiamo subito al sodo. Questi i nomi dei vincitori: Giada Simoncelli, che ha vinto la fascia di prima Miss Bellissima d’Italia Spaghettongola, Primo posto selezione Miss Bellissima d’Italia Sofia Simoncelli, secondo posto Chiara Lauritano, terzo posto Federica Vaiano.

Il concorso, nato più di 10 anni fa diretto dai patron Bianca e Pasquale D’Ambrosio, ogni anno seleziona tante categorie, dai più piccoli baby, passando per Miss, Mister, Lady e Over tutte sia maschili che femminili. Il concorso i Bellissimi d’Italia, con le tappe regionali del Lazio a cura di Antonella Morescanti, prevede iscrizione gratuita per tutti, e cerca di far emergere i modelli dandogli la massima visibilità, tramite gli obiettivi di Mario Buonanno e le telecamere del regista Alessandro di Filippo.

Il concorso I Bellissimi d’Italia, nato nel 2007, mette in luce quella che è la vera bellezza mediterranea dei giovani italiani. Le selezioni sono effettuate in tutte le località italiane proprio per scoprire i “bellissimi” attraverso tantissimi casting e trovare così le bellezze che rappresentano tutte le regioni italiane.

È considerato il concorso portafortuna per i giovani. I vincitori dei bellissimi d’Italia hanno molto spesso intrapreso carriere artistiche di grande successo. Come Santa Paribello, Nunzia Amato, Morena Pappalardo, Flora Marciano, Arianna Maravolo la Bellissima D’Italia 2020 ancora in carica, e diventate testimonial di diversi brand e della campagna nazionale azienda Phard.

Il Bellissimo Sebastiano Iorio, che ha intrapreso la carriera di modello ed ha partecipato in qualità di Idraulico più Sexy d’Italia a svariate trasmissioni Mediaset, sia con Barbara D’Urso e sia a Uomini e Donne.

Il Bellissimo Luciano Punzo diventato attore di spot pubblicitari e testimonial di importanti brand nell’alta moda internazionale. E non solo, ha partecipato al noto programma televisivo Pechino Express.

E Carlo Siano il bellissimo 2019, già noto per la sua attività sportiva professionistica nel pugilato, ha calcato importanti passerelle nella moda; è diventato attore principale del videoclip di Cristiano Malgioglio, Notte perfetta, ed è ora Tentatore nella nota trasmissione Mediaset Temptation Island

La finale, come ogni anno, si terrà a Settembre nella splendida località di Palinuro.

Foto Gianandrea Gambini e Gianluigi Barbieri