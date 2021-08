Previsioni Meteo Italia

SITUAZIONE. ci si prepara ad una nuova giornata infuocata con valori di temperatura sulle regioni meridionali molto simili se non in qualche caso anche superiori a quelli del martedì. Questo perché il cuore caldo dell’anticiclone africano manterrà ancora la sua posizione. Tuttavia già da stasera e ancora di più tra giovedì e venerdì qualcosa inizierà a cambiare. Non sarà un cambiamento definitivo ma una breve tregua nel caldo asfissiante che diventerà più sopportabile grazie ad un temporaneo spostamento della matrice più calda dell’alta pressione verso le Isole Baleari. Questo movimento garantirà l’ingresso sull’Italia di correnti settentrionali che stempereranno in parte la calura insopportabile degli ultimi giorni con un calo contenuto ma apprezzabile delle temperature. Per il momento solo un contentino visto che poi nel weekend di Ferragosto l’aria calda tornerà a tormentare l’Italia per portare un nuovo riscaldamento generale, ma che questa volta potrebbe essere l’ultimo.

METEO GIOVEDÌ 12 AGOSTO: Nord, sereno o poco nuvoloso in pianura. Nubi sparse sui settori alpini e prealpini centro orientali con qualche addensamento diurno più consistente associato a locali rovesci o isolati temporali tra Trentino e Friuli. Centro, velature e stratificazioni in Sardegna. Sereno o poco nuvoloso altrove. Sud, prevalgono cieli sereni su tutti i settori, possibile qualche addensamento basso mattutino sull’area tirrenica meridionale. Temperature stazionarie o in lieve aumento al Nord, stabili al Centro in calo al Sud Peninsulare, in leggero calo sulle Isole. Venti moderati settentrionali con mari mossi.

Evoluzione Meteo Lazio

GIOVEDI’: alta pressione africana ben salda sul Paese a garanzia di cieli prevalentemente tersi su Toscana, Umbria e Lazio. Qualche rado cumulo pomeridiano in Appennino. Punte massime di 39-41°C nelle vallate interne (specie piana fiorentina, Valdarno, grossetano, Valle del Tevere e valli umbre); afa opprimente tra sera e notte sui grandi centri urbanizzati e lungo le coste. Venti a regime di brezza con rinforzi di Maestrale sulle coste tra Toscana e Lazio. Mare poco mosso.

Commento del previsore Lazio

Sulle regioni tirreniche ci attendono molti giorni di gran caldo, con temperature in netto aumento; sono attesi valori prossimi ai 39-42°C sui settori interni e nei fondovalle tosco-umbro-laziali, in particolare a partire da mercoledì con il caldo che andrà ad intensificarsi nel corso dei giorni successivi. Altrove temperature tra 33-37°C, con valori quindi meno caldi sulle coste, ma con umidità alle stelle; afa opprimente da metà settimana nelle ore serali sui grandi centri urbani e lungo i litorali. Il tempo sarà stabile e soleggiato, con tratti di moderato Maestrale lungo le coste al pomeriggio.

