Ostia, a fuoco i cassonetti del lungomare Toscanelli: paura fra i bagnanti

Ostia – Momenti di paura ad Ostia, dove due cassonetti dell’Ama hanno preso fuoco in pieno giorno. E’ successo mercoledì 10 agosto di fronte all’ex colonia marina Vittorio Emanuele III, sul lungomare Toscanelli.

Preoccupati i bagnanti della vicina spiaggia libera, che hanno visto alzarsi una minacciosa colonna di fumo nero. Sul posto sono però prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco di Ostia e i volontari della Protezione Civile The Angels.

