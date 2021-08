Roma, entra in caserma per chiedere informazioni ma era ricercato da 9 anni: arrestato

Roma – Era ricercato da 9 anni per aver oltraggiato un magistrato durante un’udienza per un reato commesso nel 2012.

A tradirlo un passo falso: la scorsa notte si è recato al Comando dei Carabinieri di Roma Piazza Venezia per chiedere delle informazioni ma il suo atteggiamento è subito apparso strano al militare di servizio alla caserma, che gli ha chiesto i documenti e dai controlli alla banca dati è risultato destinatario di un ordine di esecuzione pena, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Napoli nel 2012.

Una volta notificato il provvedimento il 51enne, originario della provincia di Salerno, che risulterebbe residente in Germania, è stato tradotto dai carabinieri in carcere, dove dovrà scontare un anno di reclusione.

