San Felice Circeo, ruba una cassa bluetooth in un negozio e spintona la commessa: denunciato

San Felice Circeo – Entra in un negozio, ruba una cassa bluetooth e aggredisce la commessa. E’ successo a San Felice Circeo il 13 luglio scorso. I Carabinieri nella giornata di ieri hanno deferito in stato di libertà un 23 enne di nazionalità indiana per il reato di “rapina impropria”.

L’uomo, all’interno di un negozio del centro cittadino, dopo essersi impossessato di un altoparlante bluetooth e per assicurarsi la fuga, spintonava una commessa che si era accorta dell’avvenuto furto.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di San Felice Circeo

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di San Felice Circeo