Ardea: nuovi parcheggi e marciapiedi per il piazzale della scuola S. Antonio

Ardea – “Dopo anni di degrado, finalmente il piazzale che circonda la sede di diverse istituzioni vede il suo completamento” – lo comunica in una nota l’assessore Alessandro Possidoni di Ardea.

“Questa Amministrazione, grazie ad un finanziamento della Regione Lazio, è riuscita a riqualificare la zona, ridisegnando l’area per garantire la migliore fruibilità e funzionalità.

I lavori che sono stati effettuati hanno permesso non solo il rifacimento del manto stradale ma anche e soprattutto la posa delle condotte per la raccolta delle acque, soluzione che risolverà gli allagamenti del passato.

Inoltre, il rifacimento della segnaletica, la costruzione dei marciapiedi mai costruiti, la rimozione delle barriere architettoniche, la definizione di parcheggi per persone con disabilità nonché quelli per mobilità alternativa, rendono quest’area molto funzionale e maggiormente fruibile, soprattutto dai più giovani che la vivono quotidianamente.

Grazie alla nuova pavimentazione dei marciapiedi e la separazione con l’asse stradale della Laurentina, sarà infatti più sicuro e facile percorrere il tratto che collega l’area al quartiere Nuova Florida e le fermate bus.

Un costante e incessante sforzo che comincia a concretizzarsi come nel caso della messa in sicurezza di tutta la litoranea dove è stato completamente ripristinato il manto stradale oppure dei finanziamenti di oltre 2 milioni di euro per il dissesto idrogeologico.

Prosegue il lavoro di riqualificazione e attenzione alle fragilità del nostro territorio”.

