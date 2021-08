Ardea, stava ristrutturando la piscina ma era ricercato da un anno: arrestato

Ardea – Si era reso irreperibile alle Autorità da novembre 2020 l’uomo rintracciato ad Ardea ed arrestato dalla Polizia di Stato. Sono stati gli investigatori del commissariato Tuscolano, diretto da Fiorella Bosco, grazie ad una laboriosa ed accurata indagine, a catturare un 60enne romano.

I poliziotti hanno scoperto che il latitante, per autofinanziarsi, effettuava operazioni di compravendita online di automezzi. Ulteriori accertamenti li hanno poi portati sulle sue tracce fino a scovarne l’abitazione ad Ardea, in un complesso residenziale protetto all’ingresso da vigilanza privata.

Dopo giorni di appostamenti gli agenti, approfittando di una porta lasciata aperta, sono riusciti ad acciuffare l’uomo mentre faceva lavori di manutenzione in piscina.

Arrestato, l’uomo, destinatario di ordine di carcerazione emesso il 15 novembre 2020 dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Roma, Ufficio Esecuzioni Penali, è stato portato nel carcere di Rebibbia dove dovrà scontare una pena di 5 anni, 1 mese e 8 giorni.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ardea

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ardea