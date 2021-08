Fiumicino – “Fiumicino qui le Vignole! Potrebbe cominciare così la richiesta di Sos lanciata da alcuni residenti della zona che ci hanno inviato queste immagini, dove si evince la triste situazione dei marciapiedi pedonali della zona”. Lo dichiara in una nota stampa, Simone Bianchella, di Energie per Fiumicino.

“Nello specifico, – spiega Bianchella – ci troviamo in via Geminiano Montanari, una delle vie principali del complesso sito alle spalle del centro Commerciale ‘da Vinci’- I marciapiedi versano in situazioni disperate, creando disagio e lasciando gli stessi ai limiti della praticabilità, soprattutto in una zona ad alta densità di traffico di Camion e Tir. Con questa situazione fanno i conti tutti i giorni i residenti del quartiere, sentendosi trascurati e ben distanti dall’Amministrazione“.

“Confidiamo – conclude Bianchella – nel tempestivo intervento del Comune per il ripristino della fruibilità dei marciapiedi e della pulizia dell’area“.

