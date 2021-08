Ferragosto 2021, a Fiumicino s’intensificano i controlli della Polizia Locale

Fiumicino – Proseguono in questi giorni di agosto i controlli sui lungomare di tutto il territorio della Polizia Locale di Fiumicino, coordinata dalla comandante Daniela Carola.

Nei giorni scorsi sono stati sequestrati 56 capi di abbigliamento venduti irregolarmente sulle spiagge del comune e sono stati redatti verbali per un ammontare di circa 10 mila euro di sanzioni. Sul lungomare della Salute di Fiumicino è stato sequestrato anche un carretto di pannocchie vendute senza permessi.

La sera di sabato 14 agosto, per consentire maggiori controlli sulle spiagge, in particolare contro i falò abusivi, sarà rafforzato in collaborazione con le altre forze dell’ordine il servizio della Polizia Locale nelle ore notturne.

Nel giorno di Ferragosto, domenica 15 agosto, sul territorio saranno impegnate nei controlli e nel regolamentare la mobilità in particolare da e verso le località di mare sette pattuglie della Polizia Locale, più altre due dislocate in aeroporto. Una pattuglia sarà dedicata esclusivamente al rilievo per gli incidenti stradali.

