Fiumicino – “Da vecchio cittadino di Fiumicino mi vergogno di questo scempio, ferisce i ricordi della mia gioventù” – è questo il grido di allarme di un cittadino di Fiumicino che ha scritto alla redazione del Faro online per denunciare la gravità della situazione in cui si trova l’ex ristorante Vecchia Scogliera a Isola Sacra.

Materassi, mobili abbandonati, sacchetti della spazzatura, vetri rotti, ma anche alloggi di fortuna di qualche malcapitato, occupazioni abusive, sono solo alcune delle “brutture” che è possibile vedere passando in via del Faro, in prossimità di quello che per molti anni è stato un locale e uno stabilimento “simbolo” del territorio.

Ora la struttura è nel più completo degrado, complici anche i lavori dell’ex Porto della Concordia e diversi incendi, l’ultimo il 26 aprile scorso che ha mandato in fumo quel poco che rimaneva del locale (leggi qui).

Ma il degrado non si ferma alla rovina che interessa l’edificio. Negli ultimi tempi la Vecchia Scogliera si è trasformata in una vera e propria discarica a cielo aperto e – cosa per certi versi più allarmante – ai cumuli di immondizia si aggiunge il rischio igienico sanitario: perchè dove abbonda la spazzatura, arrivano i ratti, con tutto quello che ne consegue.

“La Vecchia Scogliera era un ristorante e uno stabilimento mitico per tutti noi, in prossimità del nostro faro che illuminava le notti delle nostre lunghe estati. Questo maledetto porto ha rovinato uno dei luoghi simbolo della nostra città, ogni volta che ci passo un pugno allo stomaco!

Ma come si può tollerare una situazione del genere? Possibile che tutto passi inosservato? È come se il Colosseo, simbolo di Roma, fosse circondato da spazzatura! Per favore non restiamo indifferenti a tanta bruttura”.

