Fregene, Caroccia: “Proseguono il lavori per la nuova pista ciclabile in via della Pineta”

Fiumicino – “Proseguono i lavori della realizzazione della nuova pista ciclabile che costeggia via della Pineta, a Fregene. Parte dall’innesco della ciclabile è già esistente per arrivare in viale di Porto”. Lo dichiara in una nota, Angelo Caroccia Assessore ai Lavori Pubblici.

“Si tratta di un’opera finanziata per intero dal Ministero degli Interni – spiega l’Assessore -. La funzione di questa ciclabile è quella di mettere in sinergia le ciclabili già esistenti, con il centro abitato di Maccarese, soprattutto con la stazione ferroviaria di Maccarese per favorire una sinergia treno-bici, ed incentivare questo tipo di turismo, o mobilità verso le aziende di lavoro”.

