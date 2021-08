Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. L’anticiclone africano che da più giorni determina il tempo e il clima sulle nostre regioni sta per raggiungere il culmine spostando i suoi massimi sulle regioni centro-settentrionali. Le condizioni atmosferiche si manterranno stabili fino alla fine della settimana e il clima rimarrà infuocato su tutta Italia, anche se al Sud le temperature tenderanno a ridimensionarsi parzialmente, dopo il caldo record di mercoledì. Saliranno invece al Centro-Nord, dove l’afa diverrà insopportabile. Solo in corrispondenza dell’arco alpino è atteso, di tanto in tanto, il passaggio di qualche rovescio o breve focolaio temporalesco, dovuto a modeste infiltrazioni di correnti umide occidentali in scorrimento lungo il bordo superiore dell’anticiclone.

METEO VENERDÌ 13 AGOSTO: tempo stabile e soleggiato sulla Penisola salvo un po’ di variabilità sulle zone alpine e prealpine, più diffusa nelle ore centrali della giornata ed associata a qualche temporale di calore, specie sui settori centro orientali. Temperature in lieve calo su medio basso Adriatico, Ionio, Sicilia e Calabria. Ancora elevate altrove. Punte di 40°C in Sardegna, 38°C sulle regioni tirreniche e in Valpadana. In particolare al Nord, sereno o poco nuvoloso in pianura. Variabilità sui settori alpini e prealpini con tendenza nel pomeriggio a qualche rovescio o temporale a carattere sparso. Centro, giornata soleggiata su tutti i settori, al più velata sulla Sardegna. Sud, prevalgono cieli sereni su tutti i settori, possibile qualche addensamento diurno a ridosso della Dorsale appenninica. Temperature stazionarie o in lieve aumento al Centro, in lieve calo sulla Sicilia. Venti deboli settentrionali o a regime di brezza, mari poco mossi o temporaneamente mossi.

Evoluzione meteo Lazio

VENERDI’: alta pressione africana ben presente sulle regioni centrali tirreniche a garanzia di stabilità e sole prevalente, ma con qualche innocua velatura di passaggio, e addensamenti pomeridiani a ridosso dell’Appennino, con possibili isolati piovaschi non esclusi sul Tosco-Emiliano e localmente sull’Appennino frusinate. Afa opprimente nelle ore serali e notturne sui grandi centri urbanizzati e lungo le coste; picchi massimi diurni compresi tra 38 e 41°C nelle valli interne, in particolare picchi tra 40 e 41°C sul ternano. Venti a regime di brezza termica. Mare poco mosso.

Commento del previsore Lazio

Sulle regioni tirreniche ci attendono molti giorni di gran caldo, con temperature in netto aumento; sono attesi valori prossimi ai 39-42°C sui settori interni e nei fondovalle tosco-umbro-laziali, in particolare a partire da mercoledì con il caldo che andrà ad intensificarsi nel corso dei giorni successivi. Altrove temperature tra 33-37°C, con valori quindi meno caldi sulle coste, ma con umidità alle stelle; afa opprimente da metà settimana nelle ore serali sui grandi centri urbani e lungo i litorali. Il tempo sarà stabile e soleggiato, con tratti di moderato Maestrale lungo le coste al pomeriggio.

Fonte: 3B Meteo