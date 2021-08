Sosta per i residenti a Passoscuro: ecco come ottenere il contrassegno

Fiumicino – La Polizia locale informa i cittadini residenti a Passoscuro che possono presentare la documentazione necessaria al rilascio del contrassegno autorizzativo alla sosta nelle seguenti vie elencate nell’ordinanza sindacale n. 56 del 06/08/2021:

via Ghilarza

via Carbonia

via Desulo

via Villasalto

via Villacidro

largo Serramanna

via Vallermosa

via Norbello

via Monastir

via Torralba – tratto da via Ghilarza a via Sanluri

via Abbasanta

via Valledoria – tratto da via Carbonia a via Sanluri

La richiesta dovrà essere debitamente firmata dal proprietario del veicolo da autorizzare, allegando copia della carta di circolazione dello stesso, nelle seguenti modalità:

1. dal 17/08/2021 al 30/09/2021 presso l’ufficio comunale di Palidoro sito in Piazza SS Filippo e Giacomo n. 19 nei seguenti giorni e orari: – martedì dalle ore 15,00 alle ore 16,00; – giovedì dalle ore 9,00 alle ore 10,00.

2. In alternativa, la documentazione di cui sopra potrà essere trasmessa tramite PEC al seguente indirizzo: polizia.locale@pec.comune.fiumicino.rm.it.

