Anzio, al via il servizio noleggio dei monopattini elettrici a tre ruote

Anzio – E’ stato presentato venerdì mattina, presso il nuovo Belvedere sul Mare di Anzio, il nuovo servizio di noleggio dei monopattini elettrici a tre ruote dell’azienda irlandese Zeus Scooters, che sarà gestito dalla Green Motion, presente in 49 Paesi con più di 450 stazioni di noleggio.

“Siamo il primo Comune in Italia ad adottare i monopattini a tre ruote, – ha detto l’Assessore alle attività produttive, turismo e spettacolo, Valentina Salsedo – grazie ad una partnership internazionale con la Zeus Scooters e con la Green Motion, di gran lunga più stabili e sicuri degli altri mezzi presenti sul mercato, con due ruote anteriori e quattro freni, che li rendono adatti per un’utenza eterogenea

I monopattini elettrici a tre ruote in sharing, ad Anzio, rappresentano un ulteriore passo avanti verso un ambiente di vita sostenibile e dinamico per i cittadini ed i turisti che, ogni anno, scelgono Anzio per periodi di vacanza. Ringrazio la dott.ssa Silvia Borrelli e tutto l’Ufficio alle attività produttive per l’ottimo lavoro svolto e per essere riusciti a completare l’intero iter entro ferragosto”.

Le tariffe sono di 1 euro per lo sblocco e di 19 centesimi al minuto, ma sono previsti notevoli sconti per gli utenti che rilasciano il mezzo in una delle aree di parcheggio individuate e che saranno segnalate sull’applicazione (App Zeus Italia). Saranno a disposizione, inoltre, convenienti pacchetti, per godere di un servizio di mobilità che possa realmente sostituirsi all’uso dell’automobile nelle aree a ridosso del centro cittadino (pass 24 ore 4,99 euro, pass 3 giorni 9,99 euro, pass settimanale 13,99 euro). Sul territorio saranno disponibili circa cento mezzi, con il logo Città di Anzio e con l’istituzione di diverse aree parcheggio; cinque monopattini saranno messi gratuitamente a disposizione della Polizia Locale per il controllo del territorio.

Insieme all’Assessore, Valentina Salsedo ed ai vertici aziendali di Green Motion e Zeus Scooters, provenienti appositamente dall’Irlanda, sono intervenuti l’Assessore alle politiche ambientali, Gualtiero Di Carlo, che ha sottolineato l’importanza di introdurre sul territorio mezzi elettrici ecologici ed i Consiglieri Comunali, Matteo Silani, Vito Presicce e Amato Toti.

