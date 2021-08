Anzio, la rassegna “Le Notti delle Stelle” chiude con il concerto degli Psicologi

Anzio – Ad AnzioEstateBlu, dopo il grande successo registrato da Edoardo Bennato e Max Pezzali, nell’ambito della rassegna “Le Notti delle Stelle” allo Stadio del Baseball, pianificata dall’assessora alle Attività Produttive, Turismo e Spettacolo, Valentina Salsedo, insieme al sindaco, Candido De Angelis, in collaborazione la Ventidieci, giovedì 19 agosto saranno protagonisti gli Psicologi, con un grande concerto dedicato ai giovani.

Dopo lo speciale tour acustico della scorsa estate, questa volta gli Psicologi, Drast e Lil Kaneki, “fanno sul serio”, e ci regalano una serie di date full band elettriche accompagnati dalla batteria di Alberto Paone e dal polistrumentista Daniele Razzicchia. Psicologi è l’incontro artistico tra i classe 2001 Drast e Lil Kaneki, entrambi 18enni. Un sodalizio nato sul web e sfociato in musica. Drast (al secolo Marco De Cesaris), napoletano del centro storico e Kaneki (Alessio Akira Aresu) romano di San Lorenzo, riescono a raccontare la complessità del mondo che hanno intorno, con verità e intelligenza compositiva.

Nei loro brani, flussi di coscienza in forma pop-rap, emerge la generazione “post millennials”, idealista e digitale, McDonald’s e strada, Nike e centri sociali. Amori tra i banchi di una scuola non più in grado di rappresentarli. Il brano d’esordio “Diploma” mette a fuoco con disarmante semplicità, emblemi e pensieri dell’adolescenza contemporanea. Con “Autostima” si affacciano sulle piattaforme di streaming continuando a fare proseliti. “Alessandra” realizzato con i produttori Frenetik & Orange segna un primo step verso le collaborazioni con forti beat maker come Sick Luke sul brano “Stanotte” e altri sulla rampa di lancio come Mr. Monkey e Fudasca. La scrittura, già lucida e credibile, vira ora verso il pop (Non mi piace) ora verso l’emocore e il rap, si fa struggente, candida (“Guerra e Pace”) ma anche rabbiosa e ribelle (“Robin Hood”), sorprendendo per varietà di soluzioni ed efficacia.

La somma delle loro canzoni è diventata un doppio cd (2001 + 1002) uscito il 15 novembre, che racconta questa fase creativa mettendo un primo punto del loro percorso. Il 28 febbraio è uscita “Sto Bene”, prima anticipazione del nuovo album, a cui ha fatto seguito il secondo estratto “Generazione”. Il 12 giugno 2020, invece, esce il loro disco d’esordio “Millennium Bug”.

Per informazioni e prevendita biglietti: 0773.414521, www.ventidieci.it e botteghino attivo al Parco di Villa Adele, aperto tutti i giorni dalle ore 17.00 alle ore 23.00. Obbligo di green pass.

