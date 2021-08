Civitavecchia: incendio in via Monte Grappa, intossicata la padrona di casa

Civitavecchia – I Vigili del fuoco sono intervenuti oggi pomeriggio, intorno alle 18,30, per una chiamata di soccorso per incendio in un appartamento in via Monte Grappa 31, al terzo piano. Gli uomini della caserma Bonifazi sono giunti tempestivamente sul posto e hanno estinto le fiamme con acqua nebulizzata.

Grazie alla rapida estinzione delle fiamme, i pompieri hanno impedito che l’incendio si propagasse in tutto l’appartamento.

A causa dell’intenso fumo sprigionato, però, è stato necessario affidare alle cure del personale sanitario presente sul posto la padrona di casa per intossicazione. La donna è stata trasferita in ospedale.

