Ferragosto 2021 a Anzio, tutti gli eventi in programma

Anzio – Durante la settimana di ferragosto, ad Anzio, entra nel vivo il programma di eventi allo Stadio del Baseball, con la rassegna “Le Notti delle Stelle”, in Piazza Lavinia con “Notti di mezza estate a Lavinio” e nella nuova location, con 3.000 anni di storia, del Parco del Vallo Latino Volsco, a Santa Teresa, con la rassegna “AnzioFilmFest”.

Allo Stadio del Baseball sabato 14 agosto, il tour “El Chapulín Solo – Manu Chao Acústico”, con l’artista franco_spagnolo in versione acustica, accompagnato da Luciano Falico alla chitarra e Mauro Mancebo alle percussioni.

Per informazioni e prevendita biglietti: 0773.414521, www.ventidieci.it e botteghino attivo al Parco di Villa Adele, aperto tutti i giorni dalle ore 17.00 alle ore 23.00. A seguire tornerà lo spettacolo pirotecnico al Porto di Anzio (Eventi a cura dell’Assessorato al Turismo e Spettacolo).

Sul palco di Piazza Lavinia, a Lavinio mare, sabato 14 agosto, direttamente da Colorado, sarà protagonista la comicità di Gianluca Fubelli in arte Scintilla; domenica 15 agosto sarà la volta del cabarettista Giovanni Vernia, con a seguire lo spettacolo pirotecnico di ferragosto.

Lunedì 16 agosto, invece, tornerà la lirica d’autore, con la direzione artistica di Nazzareno Antinori ed il “Galà Lirico” sotto le stelle di Lavinio; sul palco Stefania Murino, Arianna Morelli, Massimiliano Drapello, Mauro De Santis, Cesidio Iacobone, Sabrina Trojse e Mimmo Malandra, per una serata evento di grande spessore artistico. Ingresso gratuito. Per prenotazioni ed informazioni cell. 334 3474644. PIT gestito dalla Pro Loco di Lavinio Mare, in Piazza Lavinia. Aperto dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 18.00 alle 20.00. (Eventi a cura dell’Assessorato al Turismo e Spettacolo).

Al Parco del Vallo Latino Volsco, a Santa Teresa, anche durante i giorni di ferragosto, prosegue senza sosta la rassegna culturale AnzioFilmFest, ad ingresso gratuito: sabato 14 agosto, sul palcoscenico del Parco del Vallo Latino Volsco, il ritorno de I Carta Bianca, insieme all’attrice anziate Sara Santostasi, con il loro varietà “Risate Occidentali”, “confezionato esclusivamente per la Città di Anzio”, domenica 15 agosto l’attesa proiezione del recentissimo film (2020) Burraco Fatale, che forse più di tutti rende onore alla bellezza della Città di Anzio.

Lunedì 16 agosto l’intervento del professor Clemente Marigliani su “Anzio Moderna” ed a seguire la proiezione di “Amarcord”, con il Paradiso sul Mare immortalato dal Maestro Federico Fellini nella copertina del suo film capolavoro. Ingresso gratuito, con prenotazione tramite posta elettronica: pol.culturali@comune.anzio.roma.it (Eventi a cura dell’Assessorato alla Cultura).

