Fiumicino ricorda i caduti nelle guerre a mare

Fiumicino – Si e svolta oggi pomeriggio la messa e la processione, presso la parrocchia Santa Maria della Salute, in memoria dei caduti in guerra a mare. A presenziare la cerimonia, per conto dell’ammirazione comunale, c’era il presidente della commissione scuola, sport, e pesca Ciro Sannino, che insieme ai rappresentanti dell’Associazione marinai d’Italia, il comandante della capitaneria di porto di Roma Giuseppe Strano, il delegato alla sicurezza Domenico Parente, e al corpo della polizia locale, hanno presenziato e accompagnato la processione fino a piazza G. B. Grassi, dove il presidente Sannino, insieme alle istituzioni presenti, ha deposto una corona d’alloro e ricordato in maniera toccante i nostri caduti nelle guerre a mare.

