In auto per le vie di Latina, con in tasca la droga, un coltello a serramanico e… senza patente

Latina – Nascondeva la droga in tasca, insieme ad un coltello a serramanico. E’ accaduto a Latina dove, l’11 agosto 2021, i carabinieri della locale compagnia – sezione radiomobile, nel corso di un servizio per il controllo del territorio, hanno deferito in stato di libertà un 23enne del luogo per il reato di “Possesso ingiustificato di armi da taglio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente”. Il giovane, a seguito della perquisizione veicolare e personale, lo hanno trovato in possesso di tre involucri contenenti complessivamente 2,05 grammi di cocaina, una somma in contante di 12o euro ed un coltello a serramanico con la lama lunga 6 centimetri.

Da una successiva perquisizione domiciliare, i carabinieri hanno rinvenuto 11,80 grammi di sostanza da taglio tipo mannite e un bilancino elettronico di precisione. La sostanza e il materiale sono stati sottoposti a sequestro e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Inoltre, il veicolo è stati sottoposto a fermo amministrativo, in quanto il conducente risultava non essere in possesso della patente di guida, poiché mai conseguita.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Latina

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Latina