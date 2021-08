Incidenti stradali, giornata nera al nord di Fiumicino: grave un 20enne, altri 2 feriti

Fiumicino – Giornata nera per gli incidenti nella zona nord del comune. Prima un incidente allo svincolo di Aranova (quello in attesa dei lavori di risistemazione dell’Anas), un frontale che ha coinvolto 2 autovetture (nella foto) Due i feriti in seguito all’impatto, piuttosto violento, ossia gli autisti delle rispettive auto.

Più grave un altro incidente, accaduto intorno alle 18,30 su via Aurelia, nella zona di via Reggiani, dove uno scooter ha tamponato una Smart che si stava spostando per effettuare una manovra. Il ragazzo in sella, un 20enne, ha impattato violentemente rovinando a terra. E’ stato trasportato in ospedale in codice rosso.

