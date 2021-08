Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Le temporanee oscillazioni nella posizione dell’anticiclone africano dei prossimi giorni non comporteranno un cambiamento sostanziale della situazione caldo, i valori di temperatura resteranno molto elevati su tutta la Penisola anzi, sulle regioni settentrionali saranno anche in aumento. Tuttavia il weekend di Ferragosto pur avendo caratteristiche climatiche molto simili a quelle degli ultimi giorni, presenterà i primi spunti di un cambiamento che nella settimana successiva potrebbe rivelarsi importante. l’abbassamento di latitudine del fronte di instabilità collegato alla saccatura scandinava riuscirà infatti a determinare qualche primo temporale isolato sull’arco alpino e prealpino, nulla di sostanziale ma un segnale che non andrà trascurato. Vediamo allora l’evoluzione per il weekend.

METEO SABATO 14 AGOSTO: Nord, qualche nube di poco conto al mattino, specie su Alpi e Prealpi, nel pomeriggio addensamenti più consistenti sull’arco alpino e prealpini, soprattutto centro orientale con la formazione di qualche temporale di calore in possibile propagazione serale ai settori adiacenti di pianura. Centro, giornata soleggiata con variabilità diurna in Appennino ma difficilmente associata a fenomeni. Sud, soleggiato con qualche scarso addensamento diurno in Appennino. Temperature in lieve ulteriore aumento al Nord, stazionarie altrove. Punte di 38-39°C in Valpadana, 38°C sulle zone interne del Centro, in Sardegna, Sicilia, Puglia, Basilicata e Campania. Venti deboli variabili o a regime di brezza. Mari calmi o poco mossi al pomeriggio.

METEO DOMENICA DI FERRAGOSTO: Nord, sole prevalente al mattino salvo variabilità sui settori alpini e prealpini centro occidentale dove non si esclude qualche locale rovescio. Nel pomeriggio maggiore instabilità su Trentino Alto Adige, alto Veneto, Friuli con possibilità di temporali, localmente anche intensi in locale propagazione tra la sera e la notte anche agli adiacenti settori di pianura. Qualche temporale anche sulle alpi occidentali. Centro, sole prevalente al mattino, pomeriggio con qualche isolato temporale lungo la dorsale appenninica. Sud, soleggiato al mattino, pomeriggio con qualche isolato piovasco sull’Appennino campano-molisano. Temperature stazionarie o in ulteriore aumento al Centro Sud. Punte di 40°C in Sardegna e in Puglia, 38°C in Valpadana e sulle zone interne del Centro. Venti deboli variabili tendenti a disporsi dai quadranti meridionali. Mari calmi o poco mossi.

Evoluzione meteo Lazio

SABATO: anticiclone africano ben saldo sul Paese. Esso determinerà un’altra giornata rovente su Toscana, Umbria e Lazio con temperature massime comprese tra 36 e 41°C nell’entroterra; meglio sulle coste ma con elevati tassi di umidità. Afa alle stelle nelle ore serali e notturne lungo i litorali e nei grandi centri urbani. Mare poco mosso.

DOMENICA: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorali settentrionali, litorali meridionali, pianure settentrionali, capitale, pianure meridionali, subappenninche e sull’Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 4800 metri. Mare poco mosso.

Commento del previsore Lazio

Sulle regioni tirreniche ci attendono molti giorni di gran caldo, con temperature in netto aumento; sono attesi valori prossimi ai 39-42°C sui settori interni e nei fondovalle tosco-umbro-laziali, in particolare a partire da mercoledì con il caldo che andrà ad intensificarsi nel corso dei giorni successivi. Altrove temperature tra 33-37°C, con valori quindi meno caldi sulle coste, ma con umidità alle stelle; afa opprimente da metà settimana nelle ore serali sui grandi centri urbani e lungo i litorali. Il tempo sarà stabile e soleggiato, con tratti di moderato Maestrale lungo le coste al pomeriggio.

Fonte: 3B Meteo