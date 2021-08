Ponza, yacht proveniente da Fiumicino si scontra con una motocisterna e affonda

Ponza – Lo scontro tra uno yacht proveniente da Fiumicino e una motocisterna poteva trasformarsi in tragedia stamattina alle 4 e 30 a quattro miglia dal porto di Ponza.

Sei le persone a bordo dell’imbarcazione di oltre 20 metri che, per cause ancora in corso da parte degli uomini della Capitaneria di porto dell’isola, si è scontrato con la motocisterna diretta a Gaeta.

Lo yacht è iniziato ad affondare, ma per fortuna in breve è arrivata la Guardia costiera che ha portato in salvo l’equipaggio che a parte la grande paura non ha riportato conseguenza alcuna e attivato i soccorsi per trasportare l’imbarcazione da diporto nelle acque di Cala Inferno, possibile grazie all’intervento della Dmd Sea Service di Dailo Di Maio.

(Il Faro online)