Roma, lite tra sorelle: gli agenti intervengono e una delle due li insegue con una mannaia

Roma – E’ successo due giorni fa in via dei Conciatori. Una pattuglia del commissariato Celio, diretto da Maria Sironi, è intervenuta per la segnalazione di una lite all’interno di un appartamento. Ad attenderli sul posto una delle due contendenti la quale ha confermato la discussione precisando che la stessa era avvenuta per motivi banali.

La situazione si è complicata quando in strada si è presentata anche la sorella priva di documenti. Quando i poliziotti l’hanno informata che per questo motivo, avrebbero dovuto portarla all’Ufficio Immigrazione della Questura, la donna si è precipitata in casa ed è uscita con una mannaia gridando “…andate via …vi ammazzo”.

Aggrediti con pugni, morsi, i poliziotti in collaborazione con una pattuglia del commissariato Colombo, diretto da Isea Ambroselli, hanno arrestato la donna per minacce resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Convalidato l’arresto, gli agenti, hanno poi accompagnato la 31enne, clandestina in Italia, all’Ufficio Immigrazione per le successive pratiche.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitana

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram sulle notizie dall’Italia e dal mondo