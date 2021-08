“Ambasciatore” di buone pratiche, il comune di Latina ammesso nel programma Iurc

Latina – Latina e Colleferro, quest’ultima città capofila dell’area funzionale candidata, sono state selezionate dal Direttorato Generale per le Politiche Regionali e Urbane della Commissione Europea per partecipare al progetto Europeo Iurc International Urban and Regional Cooperation.

Il programma consentirà ai comuni di realizzare missioni, attività internazionali e di formazione finanziate dalla Commissione Europea nel triennio 2021-2023 per una cooperazione concreta tra stakeholder regionali con quelli di altre regioni extra europee (in particolare Asia e Australasia) e per scambi sulle tematiche dell’innovazione e della sostenibilità.

Il Comune di Colleferro ha recentemente promosso lo Smart City Labs, un living lab che, grazie a un partenariato pubblico privato, integra processi di ricerca e innovazione e che parteciperà attivamente al progetto Iurc. Il Comune di Latina porterà all’interno del progetto di scambio le competenze incluse e in sperimentazione nel progetto Upper, esperienza innovativa di integrazione e azione multidimensionale nei processi di sviluppo territoriale.

“Ringrazio il Comune di Colleferro – dichiara il sindaco Damiano Coletta – con il quale abbiamo realizzato questa interessante progettualità. Tra l’altro non è la prima, visto che abbiamo già avuto modo di sviluppare sinergie insieme anche in altri settori, come cultura con il Sistema Integrato delle Città di Fondazione. Fare rete tra Comuni ancora una volta si rivela una carta vincente“.

L’assessora alla Città Internazionale Cristina Leggio: “Progetti europei come l’International Urban and Regional Cooperation rappresentano una grande opportunità per le città perché stimolano il confronto e il collegamento con realtà anche molto distanti. Ci consentono di potenziare ulteriormente le nostre strategie di sviluppo mettendo a disposizione di altre regioni del mondo le nostre esperienze e buone pratiche”.

