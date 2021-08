AnzioEstateBlu 2021: martedì 17 agosto torna la comicità di Enrico Brignano

Anzio – Ad AnzioEstateBlu, dopo il grande successo registrato da Edoardo Bennato e Max Pezzali, nell’ambito della rassegna “Le Notti delle Stelle” allo Stadio del Baseball, pianificata dall’Assessore alle attività produttive, turismo e spettacolo, Valentina Salsedo, insieme al Sindaco, Candido De Angelis, in collaborazione la Ventidieci, martedì 17 agosto, torna Enrico Brignano, con il suo esilarante show “Un’ora sola ti vorrei-Estate 2021”.

Si tratta di uno spettacolo che sfida e rincorre il tempo. A spasso nel suo passato, tra ricordi e nuove proposte che rappresentano un ponte gettato sul futuro, Enrico passeggia sulla linea tratteggiata del nostro presente, saltella tra i minuti, prova a racchiudere il fiume di parole che ha in serbo per il suo pubblico e a concentrarle il più possibile, in un’ora e mezza di spettacolo. Sì, un’ora e mezza. Ma il titolo dice “un’ora sola”. Sì, ma la mezz’ora accademica non ce la mettiamo? E poi c’è il condizionale “vi vorrei”, che indica un desiderio non una realtà. O magari Brignano riuscirà magicamente, insieme al suo pubblico, a fermare anche il tempo?

Per informazioni e prevendita biglietti: 0773.414521, www.ventidieci.it e botteghino attivo al Parco di Villa Adele, aperto tutti i giorni dalle ore 17.00 alle ore 23.00. Obbligo di green pass.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Anzio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Anzio