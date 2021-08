Campagna vaccinale itinerante: nuova tappa del camper della Asl a Fondi

Fondi – Torna a fare tappa a Fondi il camper della Asl. La campagna itinerante per la somministrazione del siero monodose Johnson&Johnson prevede una sosta di ben tre giorni in città per un totale di 500 vaccini al giorno.

L’area designata, per motivi logistici e di distanziamento, è Piazza Domenico Purificato (zona antistante il centro multimediale “Dan Danino di Sarra”) che si trasformerà per l’occasione in un piccolo hub vaccinale.

Il camper farà tappa a Fondi nei seguenti giorni:

domenica 22 agosto dalle 9:00 alle 15:00

lunedì 23 agosto dalle 14.00 alle 21:00

martedì 24 agosto dalle 14:00 alle 21:00

Le vaccinazioni sono aperte a tutti, anche a turisti provenienti da altre regioni, senza prenotazione. Le dosi disponibili saranno somministrate, fino ad esaurimento scorte, in ordine di arrivo.

“Dopo la grande adesione alla tappa di Sant’Anastasia – spiega il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto – la Asl ha deciso di replicare l’iniziativa tornando nelle località in cui la campagna vaccinale itinerante ha registrato numeri importanti. È questo il caso di Fondi dove le richieste sono risultate addirittura superiori alle vaccinazioni disponibili. Abbiamo subito accolto questa opportunità preziosa per i cittadini che ancora non hanno aderito alla campagna vaccinale ma sono interessati a farlo, per i turisti e per gli stranieri divenuti ormai una parte piuttosto popolosa della nostra comunità”.

L’unico documento necessario per effettuare il vaccino è la tessera sanitaria. Per coloro che non dovessero essere in possesso di tale documento, la Asl ha previsto un desk con la presenza di assistenti sociali e mediatori culturali per il rilascio, seduta stante, di tesserini Stp (Stranieri Temporaneamente Presenti) ed ENI (per i cittadini comunitari).

