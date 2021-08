Fiamingo e Paltrinieri abbracciati in barca: i due atleti nuova coppia dell’estate?

Roma - Rossella Fiamingo e Gregorio Paltrinieri in barca insieme dopo le Olimpiadi di Tokyo 2020. Lo scatto è stato pubblicato dalla stessa atleta azzurra della scherma, che ha acceso così il gossip sulla nuova love story probabilmente nata ai Giochi in Giappone. I due trascorrono le vacanze insieme in Sicilia.

Lei, spadista trentenne di Catania, è tornata da Tokyo con un bronzo conquistato nella prova a squadre di spada (leggi qui). Lui, 26enne nuotatore di Carpi, si è messo al collo un argento negli 800 stile libero (leggi qui) e un bronzo nella 10 km in acque libere (leggi qui) dopo un recupero a tempi di record dalla mononucleosi (leggi qui).

Sotto la foto, che li ritrae abbracciati e sorridenti in barca, non mancano i like e i commenti di apprezzamento di molti colleghi, tra cui gli olimpionici Gianmarco Tamberi e Federica Pellegrini. Fiamingo in passato ha avuto una lunga storia d'amore con un altro nuotatore, Luca Dotto. E su Twitter vola la tendenza "Greg". (fonte Adnkronos)