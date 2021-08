Il Fondi Film Festival si fa in tre: eventi anche a Sperlonga e Terracina

Fiumicino – Quest’anno il Fondi Film Festival taglia un importante traguardo: l’edizione 2021 della manifestazione organizzata e promossa dall’Associazione Giuseppe De Santis giunge infatti alla ventesima edizione.

Per festeggiare questo risultato, allo storico titolo della kermesse cinematografica è associata la denominazione Riviera d’Ulisse, a conferma della costante volontà di coinvolgere alcune delle comunità che, oltre a quella di Fondi, costituiscono il pubblico del festival. Per la XX edizione l’offerta culturale della manifestazione si amplia notevolmente, comprendendo Sperlonga e Terracina e accrescendo dunque il numero degli appuntamenti culturali – tutti in presenza – e dei tantissimi ospiti che danno lustro al programma, che si articola tra venerdì 27 agosto a domenica 19 settembre prossimi.

Affermano il direttore artistico Marco Grossi e l’organizzatore generale Virginio Palazzo: “Quest’anno la nostra Associazione si è fatta carico di un rilevante sforzo organizzativo, con un numero di date, proiezioni, ospiti di prestigio ed eventi mai raggiunto nelle precedenti edizioni. Ringraziamo i Sindaci di Sperlonga e Terracina per la pronta e piena disponibilità ad accogliere la nostra proposta di ampliare la programmazione del festival, consentendo ai loro concittadini e ai turisti di apprezzare proposte appassionanti e di qualità.

Tra i molteplici appuntamenti segnaliamo la grande e inedita mostra fotografica dedicata al direttore della fotografia Premio Oscar Pasqualino De Santis, nativo di Fondi, che sarà visitabile a Sperlonga fino al 19 settembre con distribuzione gratuita di una brochure a tiratura limitata che include parte delle immagini e dei testi mostrati sui pannelli espositivi.

Ovviamente consigliamo di assistere alle diverse presentazioni di libri sul cinema e alle numerose proiezioni di cortometraggi, documentari e film, tra cui il vincitore dell’edizione 2020 del Sundance Film Festival fondato da Robert Redford, il vincitore dell’International Filmmaker Festival di New York 2021 e il plurivincitore di 3 David di Donatello e 4 Nastri d’Argento dell’anno.

Così come raccomandiamo di non perdere la retrospettiva dedicata a Mimmo Calopresti e gli incontri con gli altri prestigiosi ospiti: Vittorio Sgarbi, Ettore de Conciliis, Mons. Dario Edoardo Viganò, Mario Tozzi, Caterina d’Amico, Gianfranco Pannone, Alessandro Panigutti, Vincenzo Marra, Ambrogio Sparagna, Susanna Nicchiarelli, Fabio Melelli, Gerry Guida, Fabrizio Catalano, Alessia Bottone, Matteo Balsamo e la vincitrice del Dolly d’Oro Giuseppe De Santis 2021 Elisa Amoruso».

